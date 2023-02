Focus 24live, il disagio giovanile raccontato da Vittorio Marcini, presidente dell’ass. La Fenice

Gli ultimi episodi di cronaca registrati nel comprensorio barcellonese hanno riportato al centro dei dibattito il tema del disagio e delle difficoltà dei giovani, in una realtà dove non riescono a comunicare come vorrebbero e che vedono senza una prospettiva futura e sempre più distante da loro.

Per raccontare il mondo giovanile abbiamo incontrato per la nuova rubrica “Focus24live” il presidente dell’associazione La Fenice, Vittorio Marcini, che da 13 anni, tra mille difficoltà, prova ad essere un punto di riferimento per tanti ragazzi barcellonesi, con iniziative di volontariato e con incontri nelle scuole. Dalla sue parole emerge un quadro preoccupante, in cui ogni componenti della comunità cittadina dovrà fare una riflessione e dare il suo contributo, dalle istituzione alle scuole, dai genitori al mondo del volontariato. Marcini lancia infatti la convocazione di un tavolo tecnico per affrontare proprio il problema del disagio giovanile a Barcellona Pozzo di Gotto.