Barcellona, un reading per la presentazione della raccolta “La primavera della poesia”

Sarà presentata domani pomeriggio, sabato 25 febbraio alle 17 nella sala auditorium del parco La Rosa, la raccolta “La primavera della poesia“, edita dalla Smasher, che mette insieme 46 poesie scritte nel periodo della pandemia.

L’iniziativa venne lanciata dall’Assessorato alla cultura, in occasione della Giornata mondiale della poesia del 21 marzo 2020. La delega alla cultura, allora come ora, era affidata all’assessore Angelita Pino, che ha fortemente sostenuto questa iniziativa e che domani avrà l’opportunità di presentare il testo che raccoglie le opera scritte in quell’occasione.

“Il progetto – ricorda l’assessore Pino – venne promosso con l’obiettivo di “unire” le persone, in quel momento tutte forzatamente distanti. Abbiamo voluto creare motivi di vicinanza quantomeno nelle emozioni e negli stati d’animo, che erano condizionati dal drammatico momento che tutto il mondo stava vivendo, con la speranza di vedere presto cancellate via tutte le paure. Abbiamo così invitato tutti coloro che ne avessero avuto piacere, a comporre delle poesie, perché “la poesia è il salvagente”, ci dicevamo, proprio come il titolo della bellissima poesia di Kahlil Gibran. Di poesie ne arrivarono a centinaia ed oggi – a distanza di 3 anni – tutto quel carico emozionale é stato riversato in un libro, grazie alla casa editrice Smasher, ed a tutti gli autori che non finirò mai di ringraziare”.

Alcune delle poesie raccolte nel libro saranno lette nel corso della presentazione, introdotta dagli interventi dell’assessore Angelita Pino, dell’esperto di storia e tradizioni locali Salvatore Scilipoti, attuale presidente della Pro Loco Manganaro, e dell’editrice Giulia Carmen Fasolo.