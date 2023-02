Barcellona, serve la manutenzione per recuperare il Giardino di Proserpina del maestro Nagasawa

L’associazione Genius Loci lancia l’allarme per le condizioni in cui si trova il Giardino di Proserpina, opera dallo scultore giapponese, di fama internazionale, Hidetoshi Nagasawa, che si trova al centro del Parco Urbano dell’ex Stazione Ferroviaria.

Il Giardino di Proserpina, preziosa opera di arte contemporanea, è stato realizzato nel 2015 ed e composto da sette tronchi di cono modellati con terra vegetale ed erba, che ricordano le meravigliose Isole Eolie. Al centro si trovava una cascata d’acqua che scaturisce dai ciglioni in pietra lavica sistemati a cono, da dove nasce un ruscello, sormontato da ponti in marmo incisi in superficie con dei disegni geometrici.

L’usura del tempo e l’azione dei vandali hanno di fatto snaturato il progetto del Giardino di Proserpina, che, come sottolinea in una nota il direttivo della Genius Loci con cui ne chiede una qualificata manutenzione, si trova in uno stato di abbandono: “L’opera era arricchito da piante mediterranee semi abbandonate, la cui fioritura nel corso delle quattro stagioni rimandava al mito di Proserpina, simboleggiante la natura fiorente spenta dall’inverno e ridestatasi nella primavera. Attualmente l’acqua della cascata è assente e ristagna tra il verde, le forme troncoconiche in terra e verde si stanno letteralmente sfasciando perché prive di manutenzione adeguata, le recinzioni in legno sono in parte distrutte e rabberciate alla meglio, tutta l’area è invasa da erbacce. Incomprensibile tutto ciò anche perché accanto c’è l’unica area giochi per bambini in città, la sala convegni del Parco Urbano Maggiore La Rosa, alcune attività commerciali e culturali. La locuzione di “bene comune” anche se appare a tanti cittadini anacronistica è un patrimonio di tutta la comunità, una risorsa collettiva, rappresenta la coscienza civica di un popolo e aiuta a modellare la propria individualità culturale. E’ un qualcosa che ci appartiene e che apparterrà alle future generazioni. Rispettiamo nella nostra città il nostro patrimonio culturale”.