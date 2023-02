Presentato il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per la revisione della sentenza Gotha 6

Gli avvocati Giuseppe Lo Presti e Francesco Torre hanno presentato il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per chiedere la revisione della sentenza Gotha 6, che vedeva imputati alcuni esponenti della famiglia mafiosa barcellonese.

Francesco Torre

“La richiesta – affermano i due legali – è motivata dalla presunta violazione dell’art.6, par. 1 e 3 lett. b) e d) della Convenzione Europea dei Diritti dell’UOMO, sulla base della sostituzione del presidente della Corte d’Appello di Messina durante il procedimento, senza aver garantito alla difesa, nel caso in oggetto, di chiedere un idoneo termine di sospensione del processo per verificare specifiche esigenze e di risentire i testimoni allegando fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni. Il cambio era avvenuto dopo oltre due anni di udienze e centinaia di testimonianze, trascritte in oltre 6.000 pagine di verbali, nell’udienza del 31 maggio 2019. Il Giudice subentrato ha partecipato alla decisione di un processo senza avere personalmente udito e veduto tutti i testimoni d’accusa e la gran parte di quelli della difesa”

Giuseppe Lo Presti

“La ragione giustificatrice della rinnovazione della prova – chiariscono gli avvocati – si fonda, sulla opportunità di mantenere un diverso e diretto rapporto tra giudice e prova non garantito dalla semplice lettura dei verbali. E’ ,cioè, fondamentale che vi sia la diretta percezione, da parte del giudice deliberante, della prova stessa nel momento della sua formazione, così da poterne cogliere tutti i connotati espressivi, anche quelli di carattere non verbale, particolarmente prodotti dal metodo dialettico dell’esame e del controesame; connotati, che possono rivelarsi utili nel giudizio di attendibilità del risultato probatorio (così ord. 205/2010 della Corte Costituzionale). Siamo certi che la Corte di Strasburgo, avulsa da logiche di mera “economia processuale” e sensibile alle questioni sollevate, e già attenzionate da illuminata giurisprudenza, colga la gravità delle violazioni commesse nella celebrazione del procedimento, determinando, per conseguenza, la revisione del processo”.