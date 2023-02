Omicidio Alfano, il 30 marzo l’udienza davanti al Gip per discutere l’archiviazione delle accuse a carico di Stefano Genovese

Il gip del Tribunale di Messina Claudia Misale ha fissato per il prossimo 30 marzo l’udienza preliminare per decidere sulla richiesta di archiviazione delle accuse a carico di Stefano Genovese, per il presunto coinvolgimento nell’omicidio del giornalista Beppe Alfano.

Genovese, già condannato per l’omicidio Rizzo avvenuto negli anni ’90 nell’area di sosta di Lauria sull’autostrada Salerno Reggio Calabria, era stato indicato da uno dei collaboratori di giustizia Carmelo D’Amico, tra gli esecutori materiali dell’omicidio Alfano. Dopo una prima archiviazione già disposta nel 2022, anche per altri due indagati Basilio Condipodero e Rosario Cattafi, i familiari del giornalista si sono opposti, chiedendo la prosecuzione delle indagini solo nei confronti di Genovese ed il Gip dovrà decidere in merito a questa richiesta. L’imputato è rappresentato in giudizio dall’avvocato Diego Lanza, mentre la famiglia Alfano dall’avvocato Fabio Repici.