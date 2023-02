Domenica 26 febbraio le primarie del Pd: ecco dove votare a Barcellona P.G. e Milazzo

Il Partito Democratico eleggerà domenica attraverso le Primarie il nuovo segretario nazionale, scegliendo tra i due candidati designati attraverso ai congressi di circolo del partito, Stefano Bonaccini e Elly Schlein.

Gli iscritti al Pd, ma anche i semplici simpatizzati potranno esprimere il loro voto attraverso i seggi allestiti nelle maggiori città italiana. Nel comprensorio tra Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo saranno predisposti altrettante postazioni. I cittadini del comprensorio della Valle del Mela (Santa Lucia del Mela e San Filippo del Mela) e Milazzo potranno recarsi presso il Circolo Pd di Piazza Nastasi n.30 nella città del Capo, mentre quelli residenti nei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Merì, Rodì Milici, Terme Vigliatore e Mazzarrà Sant’Andrea avranno come seggio di riferimenti il gazebo che sarà allestito nella città del Longano in piazza San Sebastiano. Il seggio per Castroreale sarà allestito a Protonotaro, mentre i comuni di Furnari, Falcone e Oliveri si appoggeranno al circolo di Patti.

Per individuare il seggio di riferimento di ogni comune basta effettuare una ricerca all’indirizzo https://trovaseggio.primariepd2023.it/ indicando il comune di residenza, con la possibilità per i residenti in comuni dove è previsto il seggio di poter esprimere la loro preferenza nelle posizioni del loro comprensorio.

Saranno più di 240 i gazebo in tutta la Sicilia domenica 26 per le primarie PD che eleggeranno il nuovo segretario nazionale. In Provincia di Messina saranno 33 le postazioni predisposti per consentire la partecipazione al voto, aperto anche non iscritti al partito, versando due euro, per sostenere le spese organizzative, e dichiarando di “riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e di accettare di essere registrate”. Per votare sarà necessario presentare un documento di riconoscimento e la tessera elettorale.