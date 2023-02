Barcellona, scarcerato l’uomo arrestato con l’accusa di violenze nei confronti della figlia

E’ stato scarcerato l’uomo arrestato con l’accusa di violenze nei confronti della figlia minorenne, che lo aveva denunciato al Commissariato di Polizia.

Nel corso dell’interrogatorio davanti al Gip del Tribunale di Barcellona, l’indagato, difeso dall’avv. Alessandro Imbruglia, ha risposto alle domande, chiarendo la sua posizione e ridimensionando le accuse mosse a suo carico dalla figlia. La ragazza aveva infatti raccontato che l’uomo, spesso in stato di ebbrezza, l’avrebbe picchiata in più occasioni, ma la difesa dell’arrestato ha ribaltato le accuse ottenendo la scarcerazione dell’uomo da parte del Giudice per le indagini preliminari.