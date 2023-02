Barcellona, l’ass. Aria Nuova: “Sul futuro dell’ospedale è finito il tempo del dialogo con la Regione, servono azioni più incisive”

L’associazione Aria Nuova, attraverso la sua presidente Carmen Bruno, chiede di rilanciare l’azione di protesta del territorio, dopo il corteo del 2 dicembre per le vie della città ed il silenzio delle istituzioni regionali e sanitari negli ultimi due mesi.

L’idea è quella di spostare la protesta a Messina o a Palermo per sbloccare l’immobilismo, contraddistinto da un dialogo sterile e da comunicazioni istituzionali che al momento non hanno portato alcun risultato concreto. Il Cutroni Zodda è ancora Covid Hospital e la pianta organica dell’ASP Messina non è stata approvata per sbloccare le assunzioni di nuovo personale.

“Le promesse dell’assessore Volo – afferma Carmen Bruno – di attenzionare e trovare una soluzione alla situazione incresciosa in cui versa il nosocomio barcellonese sono rimaste lettera morta, accanto alle tante parole di “sostegno” dei politici regionali locali. Così mentre in altre parti della Sicilia qualcosa si muove con l’apertura di qualche nuovo reparto (vedi Catania) e il ripristino di qualche Pronto Soccorso (vedi Mistretta), il nostro distretto sanitario continua ad essere prigioniero dell’immobilismo più totale, impantanato in una situazione assurda e anacronistica che lo vede ancora ospedale Covid (con soli 6 ricoverati !!!), portando il nosocomio di Milazzo sempre più al collasso. E’ evidente che il “peso” e lo spessore politico dei deputati regionali non è lo stesso per tutti i territori. A Palermo, per l’Ospedale Cervello, pare sia intervenuto addirittura il Presidente della Regione”

“Ritengo – conclude la presidente dell’associazione Aria Nuova – che il tempo del dialogo e dell’attesa sia scaduto abbondantemente e che le comunità locali debbano porre in essere di concerto azioni più forti e incisive. E’ evidente che persino i cortei e i continui solleciti da parte della cittadinanza lasciano del tutto indifferente chi governa la Sanità regionale”.