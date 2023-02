Sport, solidarietà e divertimento, grazie al “Calcio in Pigiama”

Con cadenza biennale, l’evento ideato, promosso e riproposto dal prof. Pietro Genovese riscuote sempre più successo a Barcellona Pozzo di Gotto e in tutto l’hinterland.

Giunta alla sua quinta edizione , il “Calcio in Pigiama” ha visto competere una rappresentanza delle Forze dell’Ordine contro una rappresentanza dell’Academy Barcellona. Ad ospitare l’evento è stato lo Stadio D’Alcontres-Barone e il prof. Genovese ha dichiarato: “Oltre alla chicca di quest’anno pensata per regolare un momento di spensieratezza ai bambini che è appunto la mongolfiera, anche in questa occasione non abbiamo potuto fare a meno di pensare alle persone più bisognose di noi. Abbiamo coinvolto i ragazzi del “Progetto Dopo di noi” con il tecnico Emanuele Barbaro e il dott. Claudio Passantino con un momento che li vedrà protagonisti di un percorso motorio pensato appositamente per loro e poi abbiamo pensato di donare all’Opera di Fratel Biagio Conte – Missione e carità di Palermo, questi pigiami per dimostrare la nostra vicinanza a chi, purtroppo, è più sfortunato. Un grazie va anche a Salvatore Imbesi che ci ha donato la mongolfiera. – ha continuato Genovese che ha aggiunto – Dopo questo incontro, è prevista una premiazione a punteggio per i ragazzi di varie categorie e poi pensiamo di organizzare 24 ore di calcio non stop nell’hinterland barcellonese. Tanti i progetti in mente, che speriamo di riuscire a portare a termine”.

Una rappresentanza dell’Academy Barcellona coordinata da Pietro Genovese consegnerà personalmente, nei prossimi giorni, tutto il ricavato della partita all’opera benefica di Palermo.

Ad arbitrare, Pippo Piraino che ha messo simpaticamente tutti in riga con la sua campana montanara e sul campo ha avuto la meglio la rappresentativa delle Forze dell’Ordine con il 3-1. Un risultato ribaltato nel secondo tempo.

Alla manifestazione, aperta dalla benedizione di Padre Fortunato De Luca, hanno partecipato gli Assessori Angelita Pino e Roberto Molino, la Croce Rossa Italiana, il Presidente del progetto “Dopo di Noi” con Claudio Passantino, la Vice presidente nazionale di Cammino Rita Ielasi, i rappresentanti della FIGC del comitato di Barcellona Pozzo di Gotto e la Miss Reginetta d’Italia Mascotte Ariel Morana.

“Questo è un momento di festa e per i ragazzi che iniziano a giocare a calcio questo è un vero e proprio sogno, quello di poter calcare questo prato per una categoria più importante. Poi non va sottaciuto che i progetti camminano con il contributo delle associazioni, con dei dirigenti che puntino alla qualità dello sport. Noi, da amministratori, facciamo il possibile con le risorsa a disposizione per tenere sempre gli impianti nelle migliori condizioni possibili. – ha commentato l’Assessore Roberto Molino – Per 30 anni sono stato dirigente di società sportive e vedere i ragazzi divertirsi, mi fa ringiovanire. Poi la mongolfiera è stata proprio una chicca molto apprezzata che ci ha regalato gioie, attraverso il sorriso dei piccoli atleti”.

“La linfa vitale di un’amministrazione sono le associazioni e di questo ne sono estremamente sicura. Ho sempre cercato, anche durante il mio precedente incarico, di interfacciarmi con loro e lo faccio come step prioritario. Ascoltare le idee e le proposte di tutte, valutarne la loro validità e poi sposarle è l’iter che ci consente poi di prendere parte a manifestazioni come questa, apprezzabile sia dal punto di vista organizzativo che, soprattutto, per le finalità benefiche. Anche se con un piccolo contributo, in cardine a quelle che sono le possibilità attuali dell’Amministrazione, siamo stati ben lieti di poterla sostenere a pieno anche con la nostra presenza fisica e il nostro supporto morale. – ha commentato l’Assessore Angelita Pino – Mi sto divertendo moltissimo, soprattutto perchè vedere una Barcellona viva mi emoziona sempre, così come accaduto con il carnevale della nostra città”.

*Foto in evidenza a cura di Ignazio Brigandì, CEO Ritratti.