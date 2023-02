Morte sul lavoro, fissata udienza preliminare per l’operaio schiacciato da un blocco di cemento a Messina

La notizia risale al 12 ottobre 2021, quando un operaio della Toto Costruzione, Salvatore Ada, 55 anni, messinese, ha perso la vita in un’area attigua al cantiere di costruzione del Viadotto Ritiro, sulla tangenziale dell’Autostrada A20, Messina-Palermo.

Pochi giorni fa è stata fissata l’udienza preliminare per il 13 luglio prossimo. Proprio in quell’occasione, il Giudice Monica Marino aprirà il vaglio preliminare delle ipotesi di responsabilità che secondo la Procura di Messina hanno l’ingegnere Dan Alpern, quale datore di lavoro e Natale Bommara geometra con funzioni anche per la sicurezza, responsabile del cantiere.

“L’ipotesi di reato è di omicidio colposo. – affermano gli Avvocati Carmelo Mostaccio e Giuseppe Ciminata – L’Accusa che muove il sostituto procuratore Francesco Lo Gerfo, alla fine degli accertamenti della Squadra Mobile di Messina e dell’Ispettorato del Lavoro, riguarda le dotazioni del mezzo da cui è precipitato il new jersey che ha schiacciato l’operaio. Il mezzo non doveva entrare in cantiere come scrive la Procura e quella operazione, di carico e scarico delle pesanti barriere, avrebbe dovuto essere effettuata esclusivamente con un mezzo meccanico, una gru per esempio, non con un gancio di traino assicurato a mano, così come accaduto nel caso di Salvatore”.

Sono cinque le parti civili costituitesi nel procedimento, i familiari e i congiunti dell’operaio, assistiti appunto dagli avvocati Carmelo Mostaccio e Giuseppe Ciminata. Stralciata dal fascicolo la posizione della Toto Costruzioni, titolare del cantiere.

Come riportato dalle cronache del tempo, infatti, dalle prime ricostruzioni dell’accaduto risultava abbastanza chiaro che l’uomo fosse rimasto schiacciato nel corso di alcune operazioni di carico di new jersey di cemento su un autoarticolato. Uno dei blocchi è caduto dal mezzo di trasporto proprio su Ada, che vi lavorava accanto. Per lo sfortunato operaio non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo ed è stata subito aperta un’inchiesta e questi sono gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Secondo i dati riportati da vegaengineering.com, l’emergenza delle morti sul lavoro era già evidente con riguardo al triennio 2018- 2021 e non si è mai ridimensionata. Sono state, infatti, 4.713 le vittime sul lavoro da gennaio 2018 a dicembre 2021. Una tragedia che stenta a cessare e per cui le istituzioni e gli addetti ai lavori dovrebbero interrogarsi e trovare soluzioni.