Merì, venerdì mattina un incontro pubblico sul tema del disagio giovanile dopo la tragica morte del 16enne Ayman Serti

L’amministrazione comunale di Merì, dopo la tragica morte del sedicenne Ayman Serti, residente con la famiglia nel centro tirrenico, ha deciso di organizzare una seduta aperta del consiglio comunale venerdì 24 febbraio alle 10,30 nella sala consiliare Falcone Borsellino per affrontare il tema del disagio giovanile.

All’incontro sono state invitate le autorità religiose, civili e militari, i dirigenti scolastici del comprensorio, le associazioni del territorio ed i ragazzi della locale scuola media, insieme ai loro docenti.

Al centro del confronto ci sarà il tema: “L’importanza dell’ascolto e della comunicazione per i giovani” con la presenza di esperti in materia.

Sul fronte delle indagini, non ci sono novità sostanziali e si attendono gli esiti delle perizie richieste dalla Procura sul telefonino e sulle telecamere presenti in zona, insieme all’esame tossicologico, per fare chiarezza sulle cause della morte e sulla dinamica di una tragedia che ha scosso le coscienze dell’intero comprensorio barcellonese.