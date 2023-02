La “Raccolta degli Occhiali” e “il Carnevale solidale” tarati Lions Club Milazzo

Lions Club Milazzo e del Club Satellite Venetico Nauloco Valle del Mela hanno promosso il service nazionale “Raccolta occhiali usati”, aderendo all’iniziativa nazionale.

In diversi punti strategici della città, quali Antica Farmacia Alioto, Farmacia del Tirreno, Farmacia Bruno, Ottica Sottile ed Ottica Caruso, sono stati posizionati contenitori appositi per la raccolta, a diposizione di chiunque voglia donare degli occhiali da sole o da vista, da lettura per adulti e bambini che non utilizza più, dandogli così una seconda vita ed utilità. Una volta raccolti, verranno inviati al Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati e dopo un’accurata selezione, lavaggio e catalogazione, verranno donati ai più bisognosi. Un semplice gesto che non rappresenta un costo per chi dona, ma che può aiutare molte persone a recuperare la vista e spesso l’autonomia. Purtroppo ancora oggi, possedere un paio di occhiali da vista può essere un lusso quasi insostenibile. Rendiamolo possibile grazie alla solidarietà.

A proposito di iniziative benefiche, il Lions Club Milazzo in collaborazione con la Comunità alloggio di Olivarella ha organizzato il “Carnevale Solidale” con i bimbi. Lo scorso 8 febbraio, l’allegria ha travolto i piccoli ospiti, donando dolci, maschere carnevalesche, libri ed altri doni.

“Proprio leggendo gli sguardi e i loro sorrisi – ha dichiarato il Presidente Yuri Paratore – si comprende che, anche se questi gesti non bastano a colmare i vuoti e le mancanze, di certo si può contribuire a portare quella spensieratezza a cui ogni bambino dovrebbe aver diritto”.