Basket Serie C Gold, l’Orsa Barcellona batte nettamente l’Alfa Catania (73-48) e consolida il settimo posto

L’Orsa Barcellona conquista la seconda vittoria consecutiva contro una squadra come l’Alfa Catania, che la precede in classica, e consolida il settimo posto in una classifica di serie C Gold che sta delineando i suoi equilibri.

La formazione barcellonese, guidata dal tecnico Pippo Biondo e dell’assistente Peppe Pirri, dopo un primo tempo equilibrato e ricco di errori dall’una e dell’altra parte del campo, ha piazzato il break decisivo nel secondo quarto, chiuso sul 37-23 ed ha preso in mano la gara, andata in archivio con un netto 73-48. Si trattava di un test importante contro la squadra catanese, che nella prima parte del torneo viaggiava a ridosso della coppia di testa Piazza Armenina e Svincolati, corazzate del girone, ormai destinate ad occupare i due posti che volgano un posto nella nuova serie B. I giallorossi del Longano sono ormai vicini all’obiettivo di stagione, la conquista dei playoff, dove proveranno a diventare la sorpresa positiva del torneo.

Dopo il riposo imposto dal calendario, l’Orsa dovrà giocare due gare in casa contro Mastria Cz e Gravina Ct e tre trasferte a Reggio con la Dierre e poi a Piazza Armerina ed a Messina con la Fortitudo.