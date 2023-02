Barcellona, chiuse le indagini a carico di 10 persone nell’operazione della Dda per usura ed estorsione

La Procura della Dda di Messina ha concluso le indagini a carico di 10 persone, accasate a vario titolo di usura ed estorsione nel comprensorio tra Barcellona Pozzo di Gotto e San Filippo del Mela, commesse tra il 2017 ed il 2020.

I sostituti procuratori della DDA di Messina, Francesco Massara e Fabrizio Monaco, ed il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio hanno emesso l’avviso di conclusione delle indagini, depositando la documentazione relativa all’inchiesta.

La misura cautelare degli arresti domiciliari è stata notificata nel dicembre scorso a quattro dei 10 indagati. Nell’avviso di conclusione degli accertamenti da parte della Procura sono 14 i capi d’imputazione e comprendono diversi casi di estorsione ed usura ai danni di imprenditori di Barcellona Pozzo di Gotto e di San Filippo del Mela.

Si dovrà attendere adesso la decisione in merito alla richiesta di rinvio a giudizio o alla citazione in giudizio per i 10 indagati. Attualmente restano ai domiciliari Giuseppe Accetta, Mariano Perdichizzi, Salvatore Imbesi e Salvatore Lunetta, difesi rispettivamente dagli avvocati Diego Lanza, Tommaso Calderone, Sebastiano Campanella e Paolo Pino.