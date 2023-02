Al via il Carnevale Barcellonese 2023 con la prima sfilata dei carri allegorici per la vie del centro

Le piazze di Barcellona Pozzo di Gotto tornano ad animarsi per le sfilate di carri allegorici a distanza di tre anni dall’ultimo evento simile, prima delle limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19.

L’amministrazione comunale, con la collaborazione di associazioni e volontari, ha allestito il calendario del Carnevale 2023, che prende il via oggi con la prima sfilata per le vie del centro cittadino. Domani è in programma una serie di appuntamenti tra sport e cultura, prima dell’ultima sfilata di martedì nel tradizionale circuito tra Sant’Antonino e San Francesco di Paola.

L’appuntamento di oggi è fissato alle 14.30 con il raduno dei gruppi mascherati in piazza Falcone Borsellino, di fronte alla sede del tribunale di Barcellona. Animeranno le vie della città il gruppo “La danza del drago” dell’ A.D.S.D. Domi Pro Dance, il gruppo “Disco Music 2.0” dell’oratorio Don Pino Puglisi, il gruppo “Fantasy Balloons” della Lieti Eventi e Caterina Foti, il gruppo “I ragazzi delle ville” Pirati d’Italia, il gruppo “L’America” dell’A.S.D Fly Dance ed il gruppo “Asterix E Obelix” dell’Oratorio Salesiano.

Il corteo carnascialesco, allestito con il coordinamento dall’assessore ai grandi eventi Angelita Pino, attraverserà la via Roma ed il perimetro di piazza Duomo (via Carducci, via Alfieri e via Dante), per poi tornare sulla via Roma, raggiungere la piazza Stazione e quindi la copertura del torrente Longano. In serata davanti al monumento ai Caduti è previsto un spettacolo musicale con il djset di Pippo Basile in cui saranno consegnate le targhe ricordo ai partecipanti e sarà premiata la maschera più bella.

Dalle 15 da piazza Stazione partirà inoltre il giro sul trenino di Carnevale, per bambini e ragazzi in maschera, a cura dall’associazione Agorà onlus di Barcellona.

I carri allegorici sempre oggi sfileranno anche per le vie di alcuni centri del comprensorio, come Terme Vigliatore e Furnari.