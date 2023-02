Tutto fermo sul futuro dell’ospedale Cutroni Zodda: le sollecitazioni del territorio sono ancora senza risposte

Le partecipate manifestazioni pubbliche del dicembre scorso ed le disponibilità riscontrata nei successivi incontri alla Regione tra l’assessore Volo, i vertici dell’ASP Messina, i sindaci del distretto D28 e il comitato per la tutela dell’ospedale di Barcellona sono rimasti lettera morta.

Il tema è tornato in primo piano anche in consiglio comunale con un’interrogazione del consigliere comunale Gabriele Sidoti del gruppo di Città Aperta, che il 31 gennaio scorso ha chiesto al sindaco Pinuccio Calabrò di conoscere la situazione attuale, a distanza di due mesi dalle promesse relative ad esempio all’approvazione della pianta organica dell’ASP Messina, ancora ferma al palo, o alla definizione di un cronoprogramma per la riconversione della struttura da Covid Hospital in ospedale di base.

Il primo cittadino ha risposto alla richiesta dell’esponente dell’opposizione, ricordando i passaggi successivi agli incontri di metà dicembre alla Regione, sottolineando però come nonostante due distinti sollecitazione da parte del Comune non si hanno risposte concreto sugli atti necessari a garantire i diritto alla saluti dei cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto e del suo ampio comprensorio.

La attività del sindaco Calabrò sulla vicenda del Cutroni Zodda

“Nel dicembre scorso i rappresentanti dell’Amministrazione regionale fornirono ampie rassicurazioni circa il ripristino della funzionalità del “Cutroni Zodda” come previsto nella stessa programmazione regionale. Tra i punti in discussione, anche l’approvazione della dotazione organica e l’ipotesi di omogeneizzare le dotazioni organiche delle diverse aziende sanitarie della provincia (ASP, Papardo, Policlinico), linea, quest’ultima, suggerita dalla stessa Assessore Volo”.

“In assenza di notizie, lo scorso 26 gennaio 2023, questa volta con una nota a firma del Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto 28, si tornava a chiedere, sempre all’Assessore Giovanna Volo e allo stesso Presidente della Regione, di ricevere i sindaci del Distretto 28 ribadendo come: “Il preminente rilievo a cui la questione in argomento assurge per le comunità locali di questo Distretto, l’ampia dialettica pubblica che costantemente s’intrattiene sul tema, l’assenza di informazioni certe sul destino del presidio ospedaliero barcellonese e sulle prospettive della sanità pubblica comprensoriale”. Tale istanza ad oggi non risulta riscontrata”.

Dopo l’interrogazione del consigliere Sidoti, il sindaco Calabrò si è rivolto direttamente alla Direzione Generale dell’ASP di Messina, per chiedere notizie sulle condizioni e sulle prospettive del nosocomio barcellonese, e quindi per tenere alta l’attenzione sulla vicenda. “Anche quest’ultima iniziativa – attuata comunque in tempi abbastanza recenti – ad oggi purtroppo non ha ricevuto riscontro. Appare superfluo aggiungere che l’azione nei confronti della Regione è stata condotta anche attraverso una costante dialettica informale con i parlamentari regionali. In attesa delle determinazioni programmatiche regionali, non resta, dunque, che mantenere l’attenzione ai livelli più elevati e continuare tutti insieme – Amministratori locali, Distretto 28, Comitato pro-ospedale, OO.SS. e tutte le altre Organizzazioni sociali, cittadini singoli – l’azione sinergica sin qui condotta a tutela dell’integrità e della funzionalità dell’ospedale “Cutroni Zodda”, che è e resta la difesa civile condotta da tutta una comunità comprensoriale del diritto alla salute che la Costituzione della Repubblica assicura a tutti i cittadini”.