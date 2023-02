Merì, ritrovato il corpo semicarbonizzato di una persona in piazza Italia ’90 davanti al campo sportivo

Il corpo semicarbonizzato di una persona è stato ritrovato ieri sera in piazza Italia ’90, nell’area di parcheggio adiacente il campo sportivo di Merì.

Sull’identità e sull’età del cadavere non si hanno ancora certezze e si attendono gli esami sul Dna e i rilievi del Ris di Messina per avere un riscontro oggettivo. I Carabinieri della Compagnia di Barcellona hanno avviato le indagini a tutto campo, partendo dall’analisi di eventuali segnalazioni di scomparsa avvenute negli ultimi tempi. La zona isolata e senza la presenza di telecamera non favorisce gli investigatori, che per il momento sono concentrati nel dare un nome al cadavere ritrovato.