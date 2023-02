Merì, proseguono gli interrogatori per fare chiarezza sulle morte del 16enne Serti Ayman

Proseguono a ritmo serrato le indagini per fare piena luce sulla morte del 16enne Serti Ayman, il cui corpo è stato ritrovato semicarbonizzato in piazza Italia 90 a Merì.

I Carabinieri della Compagnia di Barcellona stanno ascoltando i familiari e gli amici del ragazzo, per chiarire la dinamica di un episodio che ha scosso le comunità di Merì, dove viveva Serti Ayman, e quella di Barcellona Pozzo di Gotto, dove il 16enne frequentava la scuola superiore.

Restano aperte tutte le ipotesi, anche se quella sempre più probabile resta quella dell’atto di autolesionismo da parte del 16enne. L’assenza di violenze sul corpo e la presenza vicino al cadavere di una tanica di benzina avvalorano queste tesi. L’autopsia servirà ad escludere le piste che porterebbero ad una morte violenza, ma in caso di suicidio si cercherà di capire le motivazioni di un disagio che hanno spinto il ragazzo a questa morte così terribile. La famiglia è infatti pienamente integrata nel territorio, con il padre che lavora come operai e la madre casalinga, che si prende cura dei due figli della coppia. Serti Ayman aveva frequentato l’Itt-Lssa Copernico fino all’inizio di febbraio, per poi chiedere il nullaosta per il trasferimento in un altro istituto. Per capire le ragioni di questa tragedia sarà importante conoscere tutti gli aspetti dalla vita del 16enne e proprio su questo aspetto che stanno lavorando gli investigatori, coordinati dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto.