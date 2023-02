Merì, il corpo ritrovato ieri sera è di un 16enne: non ci sarebbero segni esterni di violenza

E’ di un sedicenne di Merì (di origini extracomunitarie) il corpo semicarbonizzato ritrovato ieri sera poco prima delle 22 in piazza Italia 90 a pochi passi dell’ingresso del campo sportivo.

Le attività investigative condotte dai carabinieri di Barcellona hanno consentito di individuare le generalità del ragazzo, che non sono stato al momento ancora diffuse. Secondo i primi riscontri sul corpo non ci sarebbero segni esternidi violenza, nè colpi d’arma da fuoco, nè colpi da arma da taglio. Sarà comunque l’autopsia a dare risposte più certe sulle cause del decesso. Per ora tutte le piste sono battute nelle indaginicoordinate dalla Procura di Barcellona.

Tra le tante ipotesi, non si esclude che si sia trattato di gesto autolesionistico da parte del ragazzo, che fino al 10 febbraio scorso aveva frequentato l’ITT Lssa Copernico di Barcellona, prima di chiedere il nulla osta per il trasferimento presso un altro istituto. I carabinieri stanno valutando tutti i riscontri fin qui raccolti e verificando gli interessi ed il giro di conoscenze del ragazzo, per ottenere ulteriori elementi utili alle indagini. Nella zona del ritrovamento non ci sarebbero telecamere attive, ma non si esclude la possibilità di raccogliere altre immagini delle strade che conducono alla piazza, così da accertare se il ragazzo fosse da solo oppure in compagnia.

E’ stata la pattuglia della Radiomobile dei carabinieri ad effettuare il ritrovamento, dopo aver notato le fiamme che provenivano dalla piazza. Il corpo è stato parzialmente bruciato, ma è stato possibile effettuare il riconoscimento del ragazzo. Si dovrà attendere l’esito degli esami autoptici per escludere la morte violenta e riscontrare l’ipotesi dell’atto autolesionistico.