Barcellona, eliminati i semafori sul cavalcavia di via Eolie: sono un pericolo i blocchi lasciati per impedire il passaggio dei mezzi pesanti

Un lettore di 24live ha segnalato il pericolo per la viabilità rappresentato dai blocchi di cemento rimasti all’inizio delle rampe del cavalcavia di via Eolie sull’autostrada Messina Palermo.

“Oltre due mesi – segnala il lettore – è stato rimosso il semaforo installato per regolare il traffico, dopo il sequestro di tutti i cavalcavia della A20, al fine di accertarne la stabilità. Sono stati mantenuti sulla carreggiata i blocchi di cemento che servivano a ridurre la stessa carreggiata, probabilmente per impedire il transito dei mezzi pesanti. Il problema è che soprattutto nelle ore serali, in una zona al buio per la mancanza di lampade, in parte spente ed in parte fulminate, gli stessi blocchi di cemento non sono adeguatamente segnalati. In pratica l’automobilista che non conosce la situazione rischia di non vederli e soprattutto nel senso monti/mare, posizionati in curva, rappresentano un serio pericolo di impatto”.