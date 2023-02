Milazzo: Lions Club e Club Satellite Venetico Nauloco Valle del Mela per il “Banco Farmaceutico”

Donare farmaci alle persone che non possono permetterseli: è l’ultima iniziativa benefica targata Lions Club Milazzo e del Club Satellite Venetico Nauloco Valle del Mela, svoltasi dal 7 al 13 febbraio scorso

Il Lions Club Milazzo e il Club Satellite Venetico Nauloco Valle del Mela promuovono l’iniziativa del “ Banco Farmaceutico”, con lo scopo di donare un farmaco a chi ne ha bisogno. L’iniziativa del “Banco Farmaceutico”, sostenuta dai due Clubs, è durata una settimana, dal 7 al 13 febbraio 2023. Presso la farmacia del Tirreno di Venetico Marina, è stato possibile raccogliere e successivamente donare i farmaci.

Moltissima gente non può curarsi per ragioni economiche ed in Italia, ad esempio, sono 390 mila le persone che hanno dovuto chiedere aiuto a una realtà socio-assistenziale.

Per questo, è stato proposto di donare un medicinale da banco in oltre 5 mila farmacie che, in tutta Italia, aderiscono all’iniziativa esponendo la locandina della GRF. I farmaci donati, sono stati successivamente consegnati agli oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele.

Il Lions Club Milazzo e il Club Satellite Venetico Valle del Mela hanno voluto fare la loro parte anche quest’anno, offrendo il proprio sostegno a questa importante iniziativa.