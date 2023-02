La salma di Nino Calabrò tornerà a casa in tarda serata: sabato alle 16 i funerali nella Basilica di San Sebastiano. Lutto cittadino a Barcellona P.G.

Arriverà a casa dei suoi genitori nella tarda serata di oggi la salma di Nino Calabrò, il 26enne di Barcellona Pozzo di Gotto, ucciso in Inghilterra poco prima di Natale, insieme alla compagna Francesca Di Dio, in circostante ancora tutte da chiarire.

La conferma è arrivata dal padre di Nino Calabrò, che insieme a tutti i familiari attenderà il suo arrivo nell’abitazione di famiglia di via Spiaggia di Ponente nella frazione Bastione di Milazzo. La Basilica di San Sebastiano di Barcellona Pozzo di Gotto, nonostante la grandezza, sarà probabilmente troppo piccola per accogliere quanti vorranno salutare per l’ultima volta un ragazzo apprezzato da tutti coloro che lo hanno conosciuto.

I funerali si terranno sabato pomeriggio alle ore 16 e nell’avviso funebre il padre Salvatore, la madre Salvina Cappellano, la sorella Alessandra, insieme alla nonna Natala ed a tutti i parenti, nel ringraziare tutti, hanno voluto lanciare un messaggio importante:

“Vi invitiamo a sorridere alla vita come ha sempre fatto Nino”.

I funerali di Francesca Di Dio si sono tenuti già nella giornata di ieri, considerato che la sua salma è arrivata un paio di giorni prima rispetto a quella di Nino Calabrò.

LUTTO CITTADINO PER SABATO 18 FEBBRAIO A BARCELLONA P.G.

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, con propria ordinanza, ha disposto per il giorno dei funerale il lutto cittadino “per esprimere il cordoglio di tutta la comunità barcellonese e i sentimenti di partecipazione al dolore dei familiari per la prematura e tragica scomparsa del giovane concittadino Nino Calabrò e della sua fidanzata Francesca Di Dio”.

Negli edifici comunali e negli altri edifici pubblici le bandiere saranno esposte a mezz’asta per tutta la giornata del 18 febbraio 2023.

Il primo cittadino ha sottolineato il “profondo senso di sgomento che ha dunque pervaso tutta la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto e non soltanto di coloro che hanno conosciuto Nino e il dolore della famiglia Calabrò, dei genitori e dei familiari di Nino, condiviso e manifestato da tutta la comunità barcellonese, la quale in questo momento di estrema tristezza sente di unirsi anche alla famiglia di Francesca Di Dio“