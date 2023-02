Barcellona, inaugurata la mostra “Le maschere della vita” della pittrice Carmen Curcuruto

Nell’accogliente salone della Galleria Civica “Seme D’Arancia” in piazza Ex stazione ferroviaria di Barcellona P.G.si è svolta sabato 11 febbraio 2023 la cerimonia di inaugurazione della mostra personale della pittrice Carmen Curcuruto dal titolo “Le maschere della vita”.

Nel progetto sono stati coinvolti a supporto dell’evento gli artisti di tre associazioni culturali operanti nel territorio, la “FilicusArte” presieduta da Caterina Barresi, l’Ars Vivendi presieduta da Vito Natoli e “il Movimento d’Arte “Agaveblu” presieduto da Sebastiano Giunta, che accoglie artisti di tutto il territorio nazionale.

Le opere, tra cui anche alcune sculture, sono dislocate su due piani dell’immobile, a piano terra quelle della Curcuruto e sul piano superiore quelle dei 31 artisti componenti delle altre associazioni. Sono intervenuti alla serata la stessa pittrice, che ha voluto dedicare la mostra alla memoria della madre recentemente scomparsa, e l’assessore Roberto Molino, che ha portato i saluti del Sindaco e della Giunta Comunale e che ha ribadito, inoltre, la piena disponibilità dell’amministrazione comunale alla fruibilità dei locali dell’Ente da utilizzare per gli eventi culturali. Hanno quindi preso la parola il presidente della FilicusArte Caterina Barresi, che ha sottolineato come la presenza della Curcuruto dell’associazione sia uno dei tasselli di arricchimento del bagaglio umano e artistico che compone il mosaico degli iscritti, il presidente dell’Ars Vivendi Vito Natoli, che si è complimentato per il lavoro svolto dall’artista, ed infine Sebastiano Giunta ha ricordato la figura del maestro Nino Gentile, cofondatore insieme a lui nel 2006 del Movimento Agaveblu, che ha influenzato lo stile artistico della Curcuruto, decretando una sua crescita costante nel mondo dell’Arte.

In veste di relatore ha invece relazionato il critico e storico dell’arte Andrea Italiano, delineando le tappe del percorso artistico della Curcuruto, in quanto già autore di precedenti note critiche, e dei progressi raggiunti visibili nelle sue opere recenti. Italiano ha concluso il suo intervento parlando delle maschere, tema della mostra che la Curcuruto considera umane, materiali e mentali, dimostrando in tutta la sua immediatezza i risultati da lei raggiunti.

Gli interventi sono stati accompagnati da intermezzi musicali curati dal maestro fisarmonicista Pietro Scilipoti. Alla fine della serata alcuni componenti delle vare associazioni presenti hanno voluto omaggiare Carmen Curcuruto con un reading poetico estemporaneo, dedicato alle sue opere. Hanno declamato poesie Vito Natoli, Elisa La Risa, Vittorio Basile e Eloisa Benenati. Alla fine prima dei saluti e dei ringraziamenti agli intervenuti e all’apertura della mostra la Curcuruto ha voluto omaggiare i presidenti delle associazioni e al relatore con un ricordo floreale e una targa e a tutti i presenti, offrendo un lauto buffet di dolci tipici del periodo carnascialesco.

La mostra si può visitare tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 20:00 fino a martedì 21 febbraio.