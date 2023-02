Strada di collegamento tra via Camarda e via Ugo Sant’Onofrio, segnalati i ritardi nell’avvio dei lavori: il cantiere dovrebbe aprire a marzo

Il consigliere comunale di Forza Italia Tommaso Pino attraverso un video sui social ha segnalato la mancata firma del contratto per dare l’avvio ai lavori di realizzazione della strada che collega la via Camarda alla via Ugo S. Onofrio, imputando all’amministrazione la mancata attenzione per definire l’iter dopo l’assegnazione dell’opera avvenuto 10 mesi fa.

Secondo quanto riferito dal consigliere, all’epoca dei fatti assessore della giunta Calabrò, nell’aprile scorso, dopo la pubblicazione della determina di aggiudicazione della gara per la realizzazione di una strada di collegamento fondamentale per la viabilità della città di Barcellona P.G. e per il decongestionamento della via Marconi, si sarebbero accumulati ritardi per la mancata vigilanza dell’amministrazione comunale. “Da allora – afferma Pino – ad oggi l’amministrazione non ha proceduto alla stipula del contratto senza nessuna giustificazione, a differenza di quanto dichiarato erroneamente dal Sindaco nell’interrogazione datata 18 ottobre dove lo stesso accusava un altro ente di essere responsabile del ritardo accumulato. In realtà, alla data dell’8 aprile 2022 il Comune di Barcellona era in possesso di tutta la documentazione – in corso di validità – necessaria (incluso l’art.80 del codice degli appalti) per procedere alla stipula del contratto e quindi, conseguentemente, per dare l’avvio ai lavori di realizzazione della nuova arteria stradale. Oggi invece ci ritroviamo ancora in una situazione di stallo totale, perchè è stata richiesta due volte la stessa documentazione, producendo un ritardo evitabile”.

Dai funzionari degli uffici tecnici che si occupano dalla vicenda arriva adesso l’assicurazione sulla definizione dell’iter già entro la fine del mese di febbraio, dopo la verifica della documentazione richiesta codice degli appalti e delle procedure di espropri dei terreni su cui sarà realizzata l’opera.