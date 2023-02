Merì, il sindaco Bonansinga nomina il quarto assessore: è la consigliera Rossana Alleruzzo

Il sindaco di Merì Filippo Gervasio Bonansinga ha proceduto alla nomina del quarto assessore della sua giunta. A completare la squadra chiamata a supportare il primo cittadino nell’amministrazione del Comune è la consigliera comunale Rossana Alleruzzo, che si aggiungere ai tre assessori già in carica, Antonino Siracusa, Vincenza Quaglieri e Carmelo Arcoraci.

Il sindaco di Merì aveva inizialmente scelto di comporre la sua giunta con tre dei quattro assessori previsti per comuni con la popolazione di Merì. Adesso ha deciso di avvalersi del contributo della dott.ssa Rossana Alleruzzo, attuale consigliera comunale eletta nella lista Rinascita Meriese 2.0.

L’assessore Alleruzzo, laureata in Economia e commercio, insegna da più di vent’anni. E’ docente abilitata all’insegnamento di Diritto ed Economia aziendale, Matematica applicata, ma anche nella Scuola dell’infanzia e nella Scuola primaria con la specializzazione sul sostegno. A Merì ha anche ricoperto il ruolo di istruttore direttivo contabile. “Sono orgogliosa – dichiara la Alleruzzo – di potermi mettere al servizio con impegno e dedizione della Comunità e del Paese in cui è nata e cresciuta“.

“Con tale incarico – afferma il sindaco Filippo Bonansinga – si è ritenuto di rafforzare l’azione amministrativa della Giunta, continuando l’impegno per la seconda sindacatura consecutiva, grazie alle capacità ed all’entusiasmo che la stessa ha già dimostrato in diverse circostanze nel recente passato. Ne conseguirà anche un riequilibrio delle deleghe assessorili, al fine di ottimizzare ulteriormente i compiti ed il lavoro dell’intera compagine di maggioranza, come voluto dagli elettori meriesi”.