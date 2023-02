L’on. Pino Galluzzo attacca l’assessore Volo: “Inspiegabile immobilismo sulla riconversione dell’ospedale Cutroni Zodda”

Il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Pino Galluzzo ha attaccato l’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo, per quella che definisce una situazione grave e paradossale nell’attuazione dell’annunciata riconversione del Covid Hospital di Barcellona

“A distanza di un mese e mezzo dagli impegni annunciati in commissione sanità dall’Assessore regionale alla salute, dott.ssa Giovanna Volo, riguardo alla situazione inerente l’Ospedale Cutroni Zodda di Barcellona non si conoscono i risvolti delle azioni adottate dallo stesso assessorato. La sanità di Barcellona ha compiuto un enorme sacrificio, sia da parte di tutta la cittadinanza, sia da parte del personale sanitario che si è prestato eroicamente nel contrasto all’emergenza sanitaria da Covid19. Al momento non si ha riscontri sull’attività dell’Assessorato alla salute dopo le rassicurazione esposte di fronte alla Commissione competente, nel corso dell’audizione all’Ars richiesta dal sottoscritto”.

Il parlamentare regionale di Fratelli d’Italia annuncia la richiesta di intervento da parte del presidente della Regione Renato Schifani: “Ritengo opportuno rivolgermi al Presidente della Regione siciliana perché si faccia carico di una situazione che ha oltrepassato ormai ogni limite. Al più presto, infatti, farò presente al Governatore la gravità e l’immobilismo sul punto da parte del suo Assessore, affinché si possa accelerare l’iter per la riconversione e fare chiarezza su una situazione paradossale».

Galluzzo sottolinea poi come a distanza di due mesi dalla trasmissione della pianta organica dell’Asp Messina dall’Assessorato non vi sia stato dato alcun riscontro: “A tutt’oggi, inspiegabilmente, non risulta esitata dall’Assessorato regionale alla salute neanche la pianta organica dell’Asp di Messina, unica amministrazione sanitaria a non disporre di questo importante strumento, necessario per avviare l’iter per l’assunzione del nuovo personale”.