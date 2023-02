Barcellona, l’ultimo saluto del Sim Carabinieri e della Croce Rossa all’appuntato Raffaele Spedicati, prematuramente scomparso a 40 anni

Il Sim Sindacato Italiano Militari Carabinieri ed il comitato di Barcellona della Croce Rossa Italiana hanno rivolto un ultimo saluto all’appuntato Raffaele Spedicati, prematuramente scomparso a soli 40 anni, barcellonese in servizio presso la Compagni Carabinieri di Milazzo.

La nota del Sim Carabinieri

“Il nostro segretario generale provinciale di Messina, Raffaele Spedicati, è stato chiamato dal Padre Celeste per continuare a “vegliare” su di noi dall’alto dei Cieli.

Raffaele rimarrà per sempre nei nostri cuori con il suo incomparabile sorriso, le sue facce buffe ed il nostro motto, che ripeteva sempre a tutti “mai più soli“.

Ed ecco, caro Fratello, che nemmeno Silvia e Gabriele rimarranno mai più soli, “Mamma Arma” e tutti noi colleghi saremo sempre disponibili per loro, sempre, sempre, sempre !

Iniziamo sin da subito con un piccolo gesto, un gesto d’amore verso i tuoi amori, un piccolo “dono”, che i Fratelli Colleghi potranno fare sull’ iban IT81H0306982072100000007864 intestato a Giunta Silvia presso la Banca Intesa San Paolo di Barcellona Pozzo di Gotto, con la causale

Il messaggio del comitato di Barcellona della Croce Rossa

Il presidente, i consiglieri, i delegati e i volontari tutti sono vicini alla famiglia e all’arma dei carabinieri per la scomparsa dell’appuntato scelto Raffaele Spedicati, un galantuomo che nel periodo del covid è stato promotore di una raccolta alimentare, assieme ad altri militari della benemerita, donandola al comitato di Barcellona per la distribuzione alle famiglie in difficoltà economica.

Per questo è stato segnalato al comitato nazionale per una benemerenza con medaglia di bronzo, per il tempo della gentilezza. Ciao Raffaele, ti ricorderemo per sempre.