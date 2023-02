24liveSchool, l’intervista di uno studente del Copernico al vice presidente della Nuova Igea Virtus

Main sponsor di 24live School

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Nuova Igea Virtus è la società barcellonese che prosegue attualmente la lunga tradizione calcistica impiantatasi sul nostro territorio già nel lontano 1925, quando venne fondata l’U.S. Barcellonese. Nel 1946 il Marchese Carlo Stagno d’Alcontres (da cui deriverà il nome dello stadio inaugurato nel 1970, nel quale ancora oggi si giocano le partite casalinghe e si praticano gli allenamenti) fonda l’ Igea Virtus, squadra che prende parte al campionato di serie C per ben 3 volte. La società viene rifondata poi, nel 1964, dopo la morte del Marchese, con il nome di Associazione Sportiva Nuova Igea SPA.

Finalmente promossa in Serie C2 nel 2000, la Nuova Igea ottiene il miglior piazzamento della storia nella stagione 2001-02 posizionandosi al 2° posto nel girone C. Negli anni si sono susseguite varie proprietà e presidenti, ma dopo la decennale gestione Bonina, la squadra fallisce e viene rifondata con il nome di A.S.D. Igea Virtus Barcellona ricominciando dal Campionato di Prima Categoria nella stagione 2011-12, quando si classifica prima e vince anche la Coppa Sicilia, approdando nel Campionato di Promozione nel quale, nella stagione 2012-13 si classifica prima.

Nel 2015/16 l’Igea vince il campionato di Eccellenza Sicilia e viene così promossa in Serie D, ma nel 2019, dopo un campionato costantemente in fondo alla classifica, retrocede in Eccellenza.

Nello stesso anno, il Milazzo acquisisce il titolo sportivo del club e sembra concludersi per sempre la storia della mitica società calcistica di Barcellona Pozzo di Gotto. Tuttavia, sempre nel 2019, viene fondata l’attuale Nuova Igea Virtus, della quale abbiamo intervistato il vice-presidente Stefano Barresi e al quale facciamo i nostri complimenti per la grandissima vittoria ottenuta a Ragusa nella finale regionale di Coppa Italia. Il 18 Gennaio infatti il club barcellonese ha battuto l’Akragas con il perentorio risultato di 4-0, grazie al quale la Nuova Igea potrà continuare un percorso, che la porterà a confrontarsi con le altre compagini del sud-Italia, fino ad arrivare, e noi lo speriamo vivamente, alla finale nazionale.

Sig. Barresi, quando nasce il progetto di fondare una nuova società calcistica?

“Il progetto nasce nel 2019 e, insieme ai miei collaboratori, abbiamo deciso di chiamare la nuova squadra “Nuova Igea Virtus”

Che cosa vi ha spinti a intraprendere questo percorso societario, in un momento di crisi per il calcio barcellonese?

“Era un periodo in cui si stava delineando un vuoto calcistico di un certo spessore e io, tifoso da molti anni con altri amici, che da sempre avevano seguito le sorti della squadra della nostra città, ho deciso di non far perdere la storia dell’Igea”.

Quali sono gli scopi che la società si è prefissata di raggiungere ed entro quali tempi?

“Il nostro obiettivo principale è quello di portare questa squadra in serie D, purtroppo il Covid ci ha fatto perdere due anni importanti, quindi in un momento così difficile non si può pensare di raggiungere la meta nel breve periodo”.

Sig. Barresi, può spiegarci l’organizzazione interna della società e farci capire quanta gente e in che modo collabora alla buona riuscita del progetto?

“La società è organizzata intorno ad un gruppo di amici appassionati di calcio e di tifosi dell’Igea che, senza guardare cariche dirigenziali e gerarchie di alcun tipo, si riunisce spesso per parlare, progettare e affrontare al meglio, naturalmente a livello cittadino, le varie problematiche che nel mondo del calcio si presentano. Contiamo molto anche sulla nostra scuola calcio organizzata insieme all’ Orsa-Promosport: i nostri bambini/ragazzi ci seguono con grande passione e vogliamo inculcare loro i sani principi che dallo sport possono derivare”.

Siete riusciti, almeno in parte, ad essere soddisfatti di quanto state seminando?

“Diciamo che ancora non si è visto il pubblico delle grandi occasioni, abbiamo tifosi meravigliosi che mai ci fanno mancare il loro sostegno. Purtroppo fra covid e restrizioni varie non si è potuto spiccare il volo, ma quest’anno la società, tutto lo staff è i calciatori stanno facendo veramente bene e ci aspettiamo pertanto più partecipazione da parte del pubblico. La squadra sta andando bene, è prima in classifica e il nostro obiettivo fondamentale è quello di centrare i play-off”.

Come pensate di attirare il pubblico barcellonese e in particolare i giovani?

“La società già sta interagendo con molte scuole per cercare di coinvolgere il più possibile i giovani barcellonesi e stiamo ottenendo già degli ottimi risultati, anche se bisogna lavorare tanto e avere pazienza perché ritengo che per raggiungere qualsiasi obiettivo non bisogna avere fretta, ma seminare pian piano.”

Può dirci tre parole che descrivono perfettamente il vostro progetto?

“Dinamicità, chiarezza e serietà”.

Ci dà qualche notizia sui calciatori?

“Che dire… la squadra è formata da un mix di giovani e di calciatori più esperti capitanati da Maurizio Dall’Oglio; si sono integrati bene Idoyaga, Della Guardia e Vincenzi, per citarne alcuni, e giovani di grande prospettiva come De Gaetano, Bucolo, D’Amico Sottile Torre Di Fina i cugini Verdura e Silipigni, insomma è un gruppo coeso come una famiglia.

Salutiamo il sig. Barresi, lo ringraziamo per la sua disponibilità e soprattutto perché ci ha dato la possibilità di conoscere meglio un aspetto della nostra città che può coinvolgere veramente un gran numero di ragazzi e merita pertanto di essere curato al meglio.

Perciò GRAZIE alla società NUOVA IGEA VIRTUS e in bocca al lupo per il prosieguo del campionato e per la partecipazione alla fase nazionale di Coppa Italia.

Gabriele Barresi

classe 2^AL

ITT- LSSA “ Copernico” Barcellona P.G.