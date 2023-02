24liveSchool. La “Foscolo” in visita alla Casa di Felicia e Peppino Impastato: l’intervista a Luisa Impastato

Main sponsor di 24live School

Tra le molte attività formative che l’Istituto Comprensivo “Foscolo” di Barcellona Pozzo di Gotto progetta ogni anno per favorire lo sviluppo di competenze, abilità e conoscenze nei suoi alunni e alunne di tutte le età, grande attenzione hanno sempre avuto le iniziative di sensibilizzazione verso una cittadinanza responsabile e i percorsi di educazione alla legalità, come ad esempio il progetto dal titolo “Sulla via della Legalità… Percorsi di memoria”, organizzato nell’ambito dei progetti PON/POC “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento – Apprendimento e Socialità 2022/2023”. Rivolto a ragazzi delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e programmato con l’obiettivo di favorire la ricostruzione di una memoria collettiva ispirata ai valori della legalità e della giustizia con riflessioni approfondite sulla tematica e con l’apporto anche di testimonianze di familiari di vittime innocenti della criminalità, esso ha previsto la possibilità di ascoltare tali testimonianze direttamente in “luoghi della memoria” come Cinisi, la cittadina vicino a Palermo conosciuta per essere stata teatro della vicenda di Peppino Impastato e luogo in cui è iniziata la sua scelta di opposizione alla mafia. E proprio qui, in un’uscita didattica coordinata dalle docenti referenti Michaela Munafò e Giuseppa Crinò, sabato 28 gennaio 2023 un gruppo di alunni e alunne ha vissuto l’esperienza indimenticabile di visitare la “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”, la “casa Museo” che Felicia Bartolotta Impastato ha realizzato dopo la morte del figlio nel 1978 e che oggi è gestita da Giovanni Impastato, il fratello di Peppino, con sua figlia Luisa.

Quest’ultima, in particolare, porta avanti con grande impegno il ricordo di suo zio e di sua nonna, e con molta gentilezza si è resa disponibile ad essere intervistata dai ragazzi, molto curiosi di approfondire tanti aspetti della vicenda personale della sua famiglia. Oltre all’onore di porgerle alcune delle domande preparate in precedenza, poi, i ragazzi hanno avuto inaspettatamente anche il piacere di incontrare suo padre Giovanni che, tra i tanti impegni in giro per l’Italia, era presente a “Casa Memoria” per un’intervista al TG1 in cui voleva chiariva i motivi della lettera aperta da lui rivolta alla figlia del boss Matteo Messina Denaro, arrestato dopo trent’anni di latitanza, per invitarla a fare una scelta di legalità, come fece a suo tempo Peppino.

Nella pagina seguente Luisa Impastato ha risposto alle domande dei ragazzi…