Calcio, Nuova Igea Virtus al D’Alcontres con il Comiso per consolidare il primato

La Nuova Igea Virtus torna al D’Alcontres Barone per affrontare il Comiso e riprendere la corsa dopo il pareggio di sette giorni fa contro la Leonzio.

La vittoria è l’obiettivo dei giallorossi, per poter consolidare il primato, in considerazione dello scontro diretto che oggi mette di fronte due inseguitrici Taormina e Siracusa. La formazione barcellonese non dovrà comunque sottovalutare un avversario che in piena lotta salvezza. Ecco i convocati del tecnico Pasquale Ferrara per la gara di oggi, che sarà diretta dall’arbitro Andrea Augello di Agrigento con la collaborazione degli assistenti di linea Antonino Catanese di Messina e Franzjoseph Grasso di Acireale.

La gara del D’Alcontres inizierà come le altre di giornata alle 15 e per i tifosi igeani sarà l’ultima opportunità per approfittare della proposta lanciata dalla società, attraverso la sottoscrizione di un mini abbonamento da 15 euro che garantiranno l’ingresso in Gradinata per le gare di campionato contro Comiso, Taormina, Siracusa e Modica e per la finale interregionale di Coppa Italia del 22 Febbraio contro la Gioiese.

Real Siracusa Belvedere Rocca Acquedolcese 3-2 Santa Croce Sport Club Palazzolo 0-3 Città Di AciCatena Leonzio 1909 Città Di Taormina Siracusa Calcio 1924 Mazzarrone Calcio Virtus Ispica 2020 Modica Calcio Jonica F.C. Nebros Milazzo Nuova Igea Virtus Città Di Comiso