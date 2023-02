Terme Vigliatore, tutto pronto per la sfilata dei carri di Carnevale del 19 e 21 febbraio

Torna anche a Terme Vigliatore il tradizione appuntamento del Carnevale con la sfilata di carri allegorici che animeranno le vie del centro.

Il programma, definito dall’amministrazione Cipriano, con l’impegno dell’assessore al Turismo Davide Abbate, è stato definito con la collaborazione delle associazioni del territorio. Come da programma saranno due le sfilate, con lo stesso percorso, nelle giornate di domenica 19 e martedì 21 febbraio. Il raduno dei cinque carri allestiti per l’occasione è previsto nell’area antistante il campo sportivo e nella locandina potete consultare il percorso, che si concluderà in piazza Municipale.