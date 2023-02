Il Museo Epicentro arricchito da un pavimento in mosaico nel cortile esterno della struttura di Gala

Il duro lavoro di un mese da parte del vulcanico artista barcellonese Nino Abbate, con la collaborazione di Salva Mostaccio, ha consentito di impreziosire ulteriormente il museo Epicentro di Gala.

Nel cortile esterno dello Studio d’arte Epicentro, luogo espositivo e archivio del museo Epicentro a Gala, è stato realizzato un “Pavimento in Mosaico” di due metri per un metro e mezzo. Nino e Salva intendono proseguire così il loro percorso di “Generare Bellezza” nei luoghi di Gala, con il loro unico modo di essere artisti e operatori culturali, in una città che spesso non riesce ad apprezzare il loro impegno. A fare la differenza è spesso la caparbietà che li contraddistingue e che, in questi anni, ha consentito loro di promuovere la cultura come benessere sociale.

“Il Pavimento in Mosaico, realizzato con piccoli tasselli colorati di un antico pavimento in disuso e prossimo a distruzione, ci consente di esprimere – affermano i due artisti – in questa nuova opera d’arte i luoghi magici, circolari e del mito. Sono infatti rappresentati la “borsetta degli Dei” vista in diversi monoliti in pietra tenuta in mano da divinità, con sembianze animalesche e umane risalenti anche a millenni A.C. e tutt’oggi un mistero a cui gli archeologi non trovano una spiegazione sul suo significato. Altro elemento rappresentato nel mosaico, un “quadrato sovrapposto che diventa una stella”, che rappresenta le 4 stagioni, le quattro età, che sono il ciclo della vita e il cosmo celeste con i suoi misteri alieni. Per concludere è presente il “Cerchio” con le circolarità che conducono al centro dove è rappresentato il simbolo di Epicentro, luogo centrale di arte e cultura che portiamo avanti nel nostro percorso artistico culturale”.

Il Mosaico di Gala, luogo di magia e mistero, diventa un mezzo di comunicazione oltre che di bellezza che fa pensare, meditare e riflettere sul nostro passato e sul nostro futuro, che possiamo anche definire un “Luogo divino”. Da oggi i luoghi di cultura di “Epicentro” hanno una nuova testimonianza in più per una maggiore conoscenza.