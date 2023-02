Barcellona, è coinvolto in un incidente stradale, violando il divieto di allontanamento da casa: ristretto ai domiciliari un 35enne

Un ragazzo di 35 anni di Barcellona, già sottoposto all’obbligo di dimora con divieto di allontanamento dalla propria abitazione dalle 21 alle 5, perchè accusato di danneggiamento ed incendio di capannone, è stato raggiunto da un’ordinanza di aggravamento della misura, con l’applicazione degli arresti domiciliari.

Il provvedimento è stato emesso su specifica richiesta inoltrata all’Autorità Giudiziaria, a seguito delle verifiche condotte dai Poliziotti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Barcellona Pozzo di Gotto. Dopo una serie di segnalazioni per aver violato le disposizioni della misura cautelare, allontanandosi da casa nella fascia oraria in cui gli veniva imposto il divieto di allontanamento dalla proprio abitazione, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un casuale incidente stradale in cui è rimasto coinvolto proprio tra le 21 e le 5, in palese violazione delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.