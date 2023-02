Al via oggi la “Stagione dei Gattopardi”: alle 18 la presentazione di due libri su “Villa Cianciafara”

E’ in programma oggi pomeriggio alle 18.00 nella sala di Palazzo Fazio di Via Immacolata il primo appuntamento con il calendario di eventi “Le Stagioni dei Gattopardi”, allestito dalla Pro Loco “Alessandro Manganaro”, in collaborazione con l’associazione “Palazzo Fazio”.

La prima tappa di un percorso nel mondo del Gattopardo, fortemente voluto dal presidente della Pro Loco Manganaro, Salvatore Scilipoti, affronterà il tema di “Villa Cianciafara”, con la presentazione di due libri scritti da Giuseppe Amedeo Mallandrino, già docente presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo e cugino dello scrittore del Gattopardo. Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

All’incontro interverranno per i saluti il Sindaco Pinuccio Calabrò, la Presidente dell’associazione “Palazzo Fazio” Lucia Pulejo, il Presidente della Pro Loco “Manganaro” Salvatore Scilipoti, con gli interventi del critico dell’arte Andrea Italiano, componente del direttivo della Pro Loco Manganaro, e dell’autore dei due volumi. Durante l’incontro sarà possibile visitare i saloni di Palazzo Fazio con la guida messa a disposizione dell’organizzazione.