L’associazione Fumettomania presenta un mese di eventi tra Barcellona, Messina e Capo d’Orlando

L’associazione Fumettomania Factory – APS di Barcellona Pozzo di Gotto ha definito il programma di iniziative che inizieranno domani a Messina che si protrarranno per un mese dall11 febbraio all’11 marzo.

Si comincia domani 11 febbraio con un incontro di live drawing presso l’Officina del Sole (Studio professionale artistico e culturale) a Messina. Durante l’evento gli autori di fumetti Lelio Bonaccorso, Michela De Domenico, Giuliana La Malfa e Fabio Franchi disegneranno dal vivo per raccogliere fondi per il crowdfunding di Fumettomania.

Si continua il 16 febbraio con la nuova edizione di “Leggendo un fumetto”, il progetto di lettura, approfondimento e incontro con l’autore di Fumettomania, che quest’anno vedrà impegnati gli studenti delle classi di seconda media dell’Istituto Comprensivo “Bastiano Genovese”.

Il romanzo a fumetti scelto è “Vento di Libertà”, la nuova opera scritta e disegnata da Lelio Bonaccorso, uno scorcio sui Vespri Siciliani e sull’assedio di Messina del 1282.

Inizio alle ore 8:50 con i saluti dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Avv. Viviana Dottore e quelli della Dirigente Prof.ssa Francesca Canale. Gli stessi studenti, delle classi di seconda media, affronteranno il secondo incontro previsto nel progetto di letturail 9 marzo.

Sempre il 16 febbraio alle ore 12:00 ci sarà la Presentazione delle attività di tirocinio con Fumettomania presso lo stesso Istituto.

L’associazione è impegnata anche nelle attività di tirocinio con gli studenti delle scuole Superiori del territorio. Quest’anno il Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, sarà realizzato con un gruppo di studenti dell’I.S. “G.B. IMPALLOMENI” di Milazzo, nei locali dell’Archivio del Fumetto, con la collaborazione dei Professori Luana Miroddi e Fabrizio Scibilia.

Il 25 febbraio a Capo d’Orlando (ME), primo evento clou!

Fumettomania e la collaborazione dell’Ass. “Capo In Vita”, e con il patrocinio del Comune di Capo d’Orlando, ci sarà COMICS & COSPLAY DAY, una giornata all’insegna del mondo del fumetto e dei cosplay, con divertimento assicurato per grandi e piccini. Sarà possibile incontrare alcuni disegnatori e ammirarli in una sessione di disegno dal vivo. Ad animare l’evento saranno presenti alcuni cosplayer da tutta la provincia di Messina. Potranno essere acquistate stampe, cartoline, disegni originali, segnalibri e altri gadget presso lo stand di Fumettomania, a sostegno dell’apertura dell’Archivio del Fumetto.

L’11 e il 12 marzo sarà organizzato il secondo COMICS & COSPLAY DAY presso i locali del Seme d’arancia (ex Stazione) a Barcellona Pozzo di Gotto. Saranno due giorni all’insegna del mondo del fumetto e dei cosplay con letture ad alta voce, disegni dal vivo di fumettisti, laboratori per bambini, con la presenza di alcuni cosplay della provincia di Messina. Sarà, inoltre, possibile effettuare donazioni per il crowdfunding e ricevere in premio stampe, cartoline, disegni originali, segnalibri e altri gadget da Fumettomania.

Tutti gli eventi del mese saranno all’insegna del Fumetto, della cultura e del divertimento, e avranno anche lo scopo di far conoscere l’Associazione al di là del comprensorio barcellonese, oltre che di raccogliere fondi per inaugurare un nuovo spazio centrale per la vita culturale di Barcellona P.G. e di tutta la provincia di Messina: l’Archivio del Fumetto “Luigi Bernardi”; spazio che permetterà di consultare una collezione di oltre 10.000 volumi di grande pregio.

La pagina del crowdfunding è https://www.produzionidalbasso.com/project/apriamo-l-archivio-del-fumetto-a-barcellona-pozzo-di-gotto/

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’Associazione scrivendo a info@fumettomaniafactory.net