Barcellona, guasto al pozzo di Sant’Andrea: acqua sporca dai rubinetti di Acquacalda e Caldà

Sono state numerose le segnalazioni da parte dei residenti di Acquacalda e Caldà a ridosso del ponte sul torrente Mela per l’acqua sporca distribuita dai rubinetti delle abitazioni.

Come riferito dal Comune, il problema nasce dagli interventi sui pozzi di Sant’Andrea dopo il crollo di una parete nel nuovo sito nella zona artigianale, provocato dall’alluvione del dicembre scorso.

Nella giornata di oggi è iniziata la bonifica del pozzo interessato dal cedimento, che ha provocato la presente di sabbia nell’acqua in distribuzione attraverso la rete idrica comunale. Dopo l’ordinanza del gennaio scorso, che ha disposto la non potabilità dell’acqua in arrivo dal pozzo di Sant’Andrea, lunedì potrebbero essere adottati ulteriori provvedimenti.