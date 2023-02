Indennità per gli amministratori comunali: incontro tra il direttivo dell’Anci e il presidente dell’ARS Gaetano Galvano

Prosegue il confronto alla Regione per definire per modifica dell’attuale quadro normativo in tema di risorse destinati agli Enti Locali, in particolare con l’adeguamento dell’indennità degli amministratori comunali al pari di quanto avvenuto nel resto d’Italia.

In questa ottica il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, l’on. Gaetano Galvagno e il direttivo dell’Anci Sicilia guidato dal presidente Paolo Amenta, si sono incontrati a Palazzo dei Normanni per discutere le norme della finanziaria riguardati gli Enti Locali.

In un clima molto costruttivo e di leale collaborazione tra le Istituzioni, alla presenza anche dell’Assessore Regionale all’Economia, l’on. Marco Falcone, si è preso atto della necessità di incrementare nel corso dell’esercizio 2023 le risorse finanziarie destinate alle Autonomie Locali.

Tra le parti si è concordato di procedere alla modifica richiesta dall’Anci ed è stata infine ribadita la volontà di proseguire in modo permanente e strutturato il confronto, per consentire agli amministratori di poter governare al meglio le comunità, garantendo al contempo una migliore qualità di servizi ai cittadini.

L’intervento sul tema del deputato Cateno De Luca

“Si sta tentando – ha affermato il leader di Sud chiama Nord – uno stillicidio nei confronti degli amministratori locali. Il clima che si respira all’ARS rimanda ad un atteggiamento nei confronti degli amministratori locali che non è accettabile. Partiamo dalla necessità di mettere sullo stesso piano gli amministratori della regione siciliana rispetto a quelli del resto d’Italia riconoscendo l’aumento delle indennità così come previsto dalla legge. Questo è un tema molto serio, talmente serio che non posso ascoltare da ex sindaco certi ragionamenti da parte dei colleghi parlamentari”.

“Se vogliamo dare la copertura alle indennità degli amministratori – conclude De Luca – tagliamo il 50% delle riserve in modo lineare per tutti per tutte le voci. Questa è la proposta di Sicilia Vera e Sud chiama Nord. Ci aspettiamo dall’aula un’operazione di onestà nei confronti dei sindaci. Il tema a questo punto è valutare di prendere le riserve a valere sul fondo delle autonomie locali e rimetterle in discussione tutte. I gruppi Sud chiama Nord e Sicilia Vera sono pronti a fare un emendamento assieme ai capigruppo che preveda il taglio delle risorse per destinare l’importo necessario alla copertura delle indennità per i sindaci. Questo Governo deve dirci se è ideologicamente contrario o se è pronto a sostenere concretamente gli amministratori apportando la modifica richiesta”.