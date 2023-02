La Protezione civile regionale ha diramato per domani l’allerta gialla per la costa tirrenica della provincia di Messina, mentre a confermato l”allerta rossa per le provincie di Siracusa e Ragusa.

Il ciclone Nikola ha colpito oggi la costa ionica della Sicilia e bloccato i collegamenti con le isole Eolie.

Con questa situazione la scuole riapriranno regolarmente domani, ma la situazione è in costante monitoraggio anche presso il Comune di Barcellona.