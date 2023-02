Barcellona, arrestato un uomo con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della figlia

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Barcellona Pozzo di Gotto ha tratto in arresto una persona in esecuzione del provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Barcellona P.G. – Ufficio GIP – su richiesta avanzata dalla locale Procura della Repubblica, in conseguenza delle reiterate condotte violente poste in essere dall’indagato nei confronti della figlia minore che ha sporto denuncia nei suoi confronti.

In particolare l’uomo, spesso in stato di ebbrezza, picchiava in più occasioni i figli fino a procurare loro lesioni personali per le quali si rendeva necessario l’intervento di personale sanitario. Le continue violenze e le minacce di morte, sempre più verosimili, conducevano la minore ad uno stato d’ansia tale da decidere di allontanarsi dalla casa familiare.

L’arrestato è stato condotto presso la locale casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.