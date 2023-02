Giornata nazionale contro il bullismo, le iniziative nei plessi di Tripi e Furnari dell’IC Novara di Sicilia

In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, l’Istituto comprensivo di Novara di Sicilia, guidato dalla dirigente Cettina Carnabuci, ha organizzato una serie di iniziative per la sensibilizzazione e la prevenzione di un fenomeno sempre più diffuso tra gli adolescenti.

L’iniziativa di Tripi nel plesso di Campogrande

Nel plesso “Sebastiano Tusa” di Tripi, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, è stata installata nel cortile della scuola, una panchina gialla, simbolo della lotta al bullismo e contro ogni forma di violenza, per promuovere la cultura della parità e della tutela dei diritti dei più indifesi, degli emarginati e dei minori, talvolta vittime dei loro stessi coetanei.

Gli alunni di tutti gli ordini hanno arricchito l’evento con la recita di poesie, la lettura di testi e l’interpretazione animata di canzoni sulla tematica. Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco di Tripi, Michele Lemmo, la giunta comunale e il comandante della stazione dei carabinieri di Furnari, il maresciallo Giovanni Catanzaro.

La manifestazione dei plessi di Furnari e Tonnarella

Nel plesso di Furnari centro, invece, gli alunni della scuola secondaria di Furnari e Tonnarella hanno partecipato alla manifestazione, organizzata in collaborazione con il Lions Club di Barcellona, dal titolo “Bullismo: conoscerlo per fermarlo”. All’incontro sono intervenuti il vice questore Antonio Rugolo, la presidente del Lions Santina Maiorana, l’avvocato Rita Ielasi. I presenti, nella giornata dedicata anche al Safer Internet Day, si sono soffermati soprattutto sulle innumerevoli insidie presenti nella rete e sulla necessità da parte dei ragazzi di un uso consapevole dei social network e degli strumenti digitali. Inoltre, è stato evidenziato come ad accomunare bulli e vittime siano spesso la fragilità delle loro anime e la solitudine delle loro vite, che talvolta sfociano in atti che per il bullo potrebbero essere una contorta e celata richiesta di attenzione e di amore. Di conseguenza, è molto importante l’attività di informazione e di prevenzione svolta soprattutto nelle scuole, in una società, che si dimostra spesso impreparata e indifferente e in cui, secondo le recenti statistiche dell’Istituto superiore della sanità, il bullismo colpisce un undicenne su cinque. A concludere il convegno è stata la toccante testimonianza di Marilisa Giunta, sorella di Felice, colpito mortalmente a quindici anni da un coetaneo, che si era invaghito della sua fidanzatina. Gli intervenuti hanno anche risposto alle domande curiose di una platea attenta di alunni, che ha preso parte attiva dell’evento, mettendo in scena una recita dal titolo “Insieme si vince il bullismo”, composta da scene di vita reale vissute tra la scuola e l’ambiente familiare, e un monologo su Giancarlo Catino, divenuto celebre nel 2016, grazie alla magistrale interpretazione di Paola Cortellesi, che propone come antidoto alla cattiveria e all’odio dei bulli l’abbraccio amorevole dell’amicizia.