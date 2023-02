Gestione della raccolta rifiuti a Barcellona, rinviata al 13 aprile l’udienza davanti al Cga per l’aggiudicazione definitiva

E’ stata rinviata d’ufficio al prossimo 13 aprile l’udienza davanti al Cga di Palermo, inizialmente fissata per domani, che avrebbe dovuto definire il ricorso presentata dalla ditta Caruter contro l’assegnazione dall’appalto pluriennale alla Dusty del servizio di raccolta rifiuti.

Lo spostamento della data di due mesi inevitabilmente rallenterà il percorso che dovrà portare il servizio di porta a porta a pieno regime su tutto il territorio comunale.

In attesa della conclusione della procedura giudiziaria, l’assessore all’ambiente Nicola Barbera, insieme al sindaco Pinuccio Calabrò, sta interloquendo con i vertici della Dusty per monitorare costantemente l’andamento del servizio in questi primi giorni del nuovo corso. Allo stesso modo è aperto il confronto con la Regione per evitare un nuovo blocco della discarica di Trapani, che continua a contestare la qualità dei rifiuti conferiti dai comuni. Sul territorio prosegue l’azione di repressione degli incivili, con un buon numero di sanzioni già elevate nell’ultimo periodo. L’assessore Barbera potrebbe diffondere i dati dei primo mese di attività condotta dalla Polizia Municipale e sta operando per garantire un controllo ancor più capillare del territorio.