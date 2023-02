Campionati Italiani Juniores e Indoor 2023: due argenti per Zouhir Sahran

Ad Ancona, lo scorso 4 e 5 febbraio, si sono svolti i Campionati Italiani Juniores e Indoor 2023 che hanno visto trionfare Zouhir Sahran della Milone Siracusa, cresciuto in Casa Duilia Barcellona.

Per il ventiduenne barcellonese Zouhir Sahran (Milone Siracusa) è stato emozionante festeggiare i due meritatissimi secondi posti ai Campionati Italiani indoor Promesse sui 1500 e 3000 m con tempi di tutto rispetto.

Felice il suo allenatore, Francesco Calabrò: “8’10”23 al coperto sui 3000 a inizio stagione, dopo una gara corsa il giorno prima a grandi ritmi, vuol dire che il lavoro svolto va a gonfie vele, frutto di grande impegno da parte di Zouhir che sta crescendo ulteriormente e le indoor sono dei test importanti per rafforzare il carattere e vedere la condizione in vista dei cross più importanti così come fatto in precedenza al Cross Internazionale del Campaccio.

Le cronache delle due gare:

Sabato nei 1500 m Masresha Costa (Atl. Brugnera Friulintagli) vince in 3’49″21 davanti alla magnifica rimonta nel giro finale di Zouhir Sahran (Milone Siracusa) 3’50″24 e a Thomas Serafini (Assindustria Sport) 3’50″95.

La domenica Francesco Guerra scende sotto gli otto minuti nei 3000 metri del Palaindoor. Il mezzofondista dei Carabinieri toglie otto secondi al personale e spacca 7’59″76. Prova a rientrare Zouhir Sahran (8’10″23) con dietro Marco Ranucci (Studentesca Milardi Rieti) terzo con 8’12″70.