Barcellona, in fase di esecuzione i lavori di bitumatura di un tratto della via Sant’Andrea

Sono in corso da ieri i lavori di bitumatura di circa un chilometro della via Sant’Andrea, dall’incrocio con la bretella che conduce alla copertura del torrente Longano fino all’area del PalaCultura.

“Dopo i 15 chilometri della strade attraversate l’anno scorso dal Giro d’Italia e dal Giro di Sicilia – afferma il sindaco Pinuccio Calabrò – proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria di alcune vie cittadine molto frequentate, che presentavano diverse criticità. La via Sant’Andrea interessato dai lavori di bitumatura in questi giorni era davvero in pessime condizioni, come riferito dagli stessi residenti. Gli interventi proseguiranno anche in diverse strade, senza dimenticare i lavori realizzati e da realizzare dalla Città Metropolitana sulle strade provinciali”.