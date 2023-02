Barcellona, i dipendenti degli asili nido comunali chiedono anche per loro l’integrazione oraria a 30 ore settimanali

Il Comune di Barcellona negli ultimi anni ha provveduto all’adeguamento dei contratti dei dipendenti assunti dal bacino del precariato, passando dalle 18 o 24 ore alle 30 ore settimanali.

Anche a causa delle limitazioni imposte dalla situazione economica dell’ente in pre-dissesto, gli adeguamenti dei contratti sono stati divisi negli anni, secondo una criterio di priorità rispetto alla carenza di personale esposte dai dirigenti di settore.

Al momento sono rimasti senza integrazione nel contratto di lavoro alcuni dipendenti, tra cui un gruppo di operatrici degli asili nido comunali di via Campania a Sant’Antonino e della Casa del Fanciullo in via Umberto I. Per loro infatti sono rimasti i contratti a 18 o 24 sottoscritti nel 2006, con un integrazione oraria attraverso in cosiddetti fondi Pac, assegnati dal distretto socio-sanitario D28.

Alcune delle dipendenti hanno così scritto al sindaco Pinuccio Calabrò ed agli assessori competenti per chiedere l’adeguamento anche dei loro contratti, considerato l’importante servizio reso all’interno degli due asili nido rimasti a carico dell’Ente, dopo l’esternalizzazione della gestione a cooperative private degli altri plessi comunali.

“L’integrazione dell’orario con i fondi Pac – sostengono le operatrici – non ci garantisce il pagamento puntale per il lavoro svolto. Solo in questi giorni ad esempio sono state accreditate le somme relative a luglio 2022, senza dimenticare che tale integrazione è legata alla presenza e non viene corrisposto alcun compenso per assenze giustificate o per la chiusura della struttura nei giorni festivi o per l’ordinanze comunale in caso di allerta meteo. Ci sentiamo in qualche modo discriminate perchè nonostante garantiamo il servizio per i bambini da 0 a 3 anni, che hanno bisogno delle nostre attenzioni durante l’orario di permanenza della struttura, il nostro lavoro non viene pagato come meriterebbe. La nostra non è una richiesta contro qualcuno, ma per rivendicare un nostro diritto ad un compenso giusto, per l’impegno profuso nel corso della giornata”.

La Uil nei giorni scorsi, con una nota, in cui sottolinea la mancata comunicazione sui criteri di selezione del personale, lasciando spazio a prevedibili conseguenze discriminatorie tra dipendenti, ha invitato l’Amministrazione “a procedere nel più breve tempo possibile alla integrazione oraria per i dipendenti esclusi, al fine di limitare i danni provocati a questi dipendenti, delegittimati e offesi dalle scelte operate da codesta amministrazione attraverso una selezione che non è per nulla prevista per l’istituti in specie“.