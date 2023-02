Presentato a Palazzo D’Amico “Delitti e Maestrale”

Continua a impressionare la storia del Maresciallo Mariangelo che tra Milazzo e Barcellona svolge il suo ruolo e snoda la sua vita, sempre alla ricerca della soluzione del caso. Che sia un omicidio o la sua vita, poco importa al Maresciallo di mostrarsi debole di stomaco davanti ai cadaveri e fallace e complesso nella sua natura di uomo che accompagna il lettore in vicende dall’atmosfera noir.

Descritto in maniera eccelsa dalla professoressa Mariella Sclafani, “Delitti e Maestrale” di Antonino Genovese edito Fratelli Frilli Editore, ieri pomeriggio è arrivato a Milazzo, a Palazzo D’Amico. Ad accoglierlo il Sindaco Pippo Midili, l’assessore Roberto Mellina e la consigliera comunale Fabiana Bambaci che ha fortemente voluto l’evento.

Un nutrito pubblico ha ascoltato la breve chiacchierata con l’autore che ha annunciato importanti novità in arrivo per il giallo contemporaneo che lo piazzeranno presto in successi ancora più eccelsi di quelli – già soddisfacenti -ottenuti fin qui.

“Adotta un romanzo”, lanciata alla prima presentazione di “Delitti e Maestrale” a Barcellona Pozzo di Gotto sembra essere stata accolta dall’Amministrazione Comunale Milazzese che si è detta “davvero grata ad Antonino Genovese e autori come lui che, dilettandosi nel loro lavoro di autori, riescono a portare fuori di qui le nostre bellezze”.