L’Istituto Milton Friedman nomina Antonino Graziano Petrella Advisor e Responsabile della Regione Sicilia

“La professionalità, la cultura liberale e la cultura della legalità rappresentate dall’Avv. Petrella non possono che essere un grande stimolo per la crescita della nostra realtà in Sicilia, regione a noi molto cara rappresentando la Terra che ha dato i natali a grandi liberali come il nostro compianto Presidente onorario Antonio Martino, scomparso da quasi un anno. Siamo certi che Petrella avrà la capacità di essere un vero aggregatore di forze e persone che da decenni in Sicilia rappresentano la nostra cultura.” – afferma il direttore esecutivo dell’Istituto, Alessandro Bertoldi.

“Ringrazio il Direttore Bertoldi e tutto l’Istituto per il prestigioso incarico ricevuto. Sono onorato della nomina, credo molto in questa Istituzione e impegnerò tutta la mia esperienza, sia umana, sia tecnica, per contribuire nel miglior modo possibile. Si tratta certamente di un compito molto importante, complesso e difficile. Porterò avanti e divulgherò i principi liberali in Sicilia, partendo proprio da Messina, città natale di uno dagli allievi più importanti del Prof. Friedman, nonché già Presidente onorario dell’Istituto, il compianto, Antonio Martino” – ha così dichiarato Antonino Graziano Petrella.