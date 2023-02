Le Strutture Sanitarie Private Accreditate annunciano 4 giorni di sciopero

La sanità convenzionata privata siciliana batte i pugni e annuncia quattro giorni di sciopero dal 21 al 24 febbraio.

E’ quanto deciso all’unanimità nell’assemblea svoltasi a Caltanissetta lo scorso 4 febbraio. I privati invocano l’aumento dei fondi messi a disposizione per le strutture della convenzionata esterna:

“Quelli erogati attualmente (meno di 300 milioni di euro l’anno) bastano appena a coprire le richieste fino al 15-20 del mese. Il resto (almeno 60 milioni) dobbiamo metterlo noi di tasca nostra – dichiara Filippo Iannelli, rappresentante dei radiologi convenzionati ( Assocendis-Andiar ) – Dal 2012 al 2022 vi è stata una contrazione dei fondi destinati al nostro comparto di oltre 30 milioni di euro , mentre sono aumentati , anche a dismisura i fondi destinati per i restanti comparti della spesa sanitaria (privata e pubblica )”.

Ricorda Iannelli che le strutture sanitarie private accreditate eseguono 50 milioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali annue con una spesa di meno 300 milioni di euro a confronto con gli ambulatori pubblici che eseguono circa 12 milioni di prestazioni con una spesa di 300 milioni di euro all’anno.

“Senza le nostre strutture – tuona Iannelli – i pazienti non saprebbero dove eseguire gli esami diagnostici, dati gli enormi tempi di attesa ed i costi molto più alti della sanità pubblica, che non è in grado di soddisfare la richiesta dell’utenza”.