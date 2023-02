Barcellona, lampade votive spente al cimitero: la nota di protesta del consigliere Tommaso Pino

Il consigliere comunale di Forza Italia, Tommaso Pino, torna a segnalare il malcontento dei cittadini che dall’inizio dell’anno, recandosi a far visita ai propri cari presso il cimitero comunale, hanno trovano tutta la struttura totalmente al buio.

Scaduto il contratto con la precedente ditta incaricata del servizio di illuminazione delle lampade votive, lo stesso è stato interrotto in attesa dell’assegnazione del nuovo appalto.

“Credo che sia l’unico cimitero in tutta Italia a trovarsi privo di qualsiasi forma di illuminazione, soprattutto quella riguardante le lampade votive. E non per problemi di natura tecnica ma perché non esiste una ditta che gestisce il servizio. Una situazione assurda e irreale, di cui è responsabile l’amministrazione Calabrò. Dopo aver avuto a disposizione un anno di tempo per bandire la gara per l’assegnazione del servizio di gestione delle lampade votive cimiteriali per l’anno 2023 ad una ditta esterna (gara che senza alcuna giustificazione non è stata fatta), a ottobre 2022 ha prorogato il servizio alla ditta già in servizio fino al 31 dicembre 2022. Nonostante questa ulteriore proroga, nei tre compresi tra ottobre e dicembre 2022, l’amministrazione comunale ha continuato, con lo stato di inerzia e immobilismo che la caratterizza, a non bandire nessuna gara per il nuovo affidamento! Grazie all’intervento del sottoscritto, che si è recato presso gli uffici comunali a chiedere spiegazioni sul disservizio, si è evitato l’ennesimo tentativo di procedere con un incarico diretto già in fase di assegnazione e si è finalmente intervenuti con una procedura negoziata d’urgenza, ma con soli 5 giorni di tempo concessi alle ditte per presentare le offerte”.

Il consigliere di Forza Italia Tommaso Pino, già assessore della giunta Calabrò, ma ormai in netta opposizione rispetto all’amministrazione, si chiede “perché questo inammissibile immobilismo dell’amministrazione? era necessario procedere d’urgenza dopo oltre un anno e tre mesi per effettuare una gara pubblica? Tutto ciò è assurdo e penalizza sia l’utenza, che si ritrova a non poter visitare i propri cari al cimitero perché totalmente al buio (con l’aggravante di un pericolo per la propria incolumità), sia le ditte, che si trovano costrette a presentare le offerte in un tempo limitatissimo e con mille difficoltà. Tutto questo unicamente a causa di una mancanza di programmazione da parte dell’amministrazione“.

La risposta del neo assessore Nicola Barbera

Il neo assessore con delega al cimitero, Nicola Barbera, ha confermato l’interruzione del servizio, ma ha anche chiarito che mercoledì 8 febbraio scadranno in termini della gara provvisorio per nove mesi fino al 30 novembre, attraverso la procedura d’urgenza del Mepa. “Entro dieci giorni dall’assegnazione saranno riattivate le lampade votive. Il nuovo dirigente del settore tecnico, insediatosi all’inizio del 2023, sta già lavorando per la redazione della gara d’appalto pluriennale, da definire prima della conclusione dell’incarico provvisorio”.