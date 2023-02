24liveSchool, omaggio alla memoria di Beppe Alfano

MAIN SPONSOR DI 24LIVESCHOOL

Esattamente 30 anni fa, all’età di 47 anni, veniva barbaramente assassinato l’insegnante e giornalista Beppe Alfano che con spirito di sacrificio, abnegazione ed eccezionale senso civico, denunciò malaffare e collusioni nella città di Barcellona Pozzo di Gotto, dove era nato il 4 novembre 1945. A ricordare il suo eccezionale impegno contro la criminalità è stato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale sottolinea come “i valori di legalità e giustizia, fondamento del nostro sistema democratico, a cui Alfano si ispirava nello svolgimento della sua attività, non furono scalfiti da un delitto così spregevole”, perché “la lotta alla criminalità organizzata era per lui un impegno da perseguire con dedizione, all’insegna di una società libera dalla sopraffazione. Una dedizione che è rimasta impressa nella memoria collettiva: la sua immagine rappresenta un modello per le generazioni di ogni tempo».

Al Tg1 delle 20 dell’8 gennaio 2023, il giornalista Ernesto Oliva ha incontrato la figlia Sonia, ex eurodeputata e molto impegnata nel preservare la memoria del padre e i diritti delle vittime della mafia, oltre che nel condurre un’intensa attività informativa relativamente alla criminalità organizzata. Sonia Alfano dice: “A lui bastava pochissimo, era uno che le notizie se le andava a cercare. Non aspettava che gli arrivassero le notizie sul desktop!” Per l’omicidio, al termine di lungo e contorto iter giudiziario, sono stati condannati il killer Nino Merlino e il boss che organizzò l’omicidio, Giuseppe Gullotti, ma non sono mai stati rivelati i nomi dei mandanti. Sullo sfondo dell’omicidio rimane infatti l’opaca presenza di persone e poteri che consideravano un pericolo il lavoro del cronista. Forse la verità sul delitto, come ribadisce la figlia Sonia, “fa ancora paura ad alcune persone che magari sono ancora vive, e che quando mio padre era in vita cercavano di dissuaderlo dallo scrivere determinati articoli. Mio padre andò a chiedere aiuto a loro, ma gli dissero di smetterla di scrivere perché doveva essere amico degli amici”.

Sonia conserva con cura gli articoli scritti dal padre sul quotidiano “La Sicilia”, sui delitti, sui latitanti di mafia, sui casi di corruzione e su altri abusi compiuti a Barcellona Pozzo di Gotto. Lì dove Beppe Alfano, consapevole dei rischi e dopo aver rinunciato a un compenso milionario in cambio del silenzio, venne ucciso intorno alle 22:00 di sera dell’8/1/1993. Due giorni prima aveva predetto alla figlia che non sarebbe arrivato al 20 gennaio (festa del patrono), perché lo avevano minacciato.

Nel 1995, sul luogo dell’assassinio, in via Marconi, a Barcellona Pozzo di Gotto, è stata posta una targa commemorativa che dice: “Una voce di verità barbaramente stroncata dalla mafia”.

I.C. “Bastiano Genovese”

Denise Giambò – classe 2D