24liveSchool, il Teatro delle Verità: una serata per risollevare le coscienza assopite

Sul palco del piccolo teatro Ettore Petrolini di Nasari, attraverso le passioni, i ricordi e le documentazioni di vari artisti e studiosi del nostro territorio sono stati raccontati, in quattro interessanti serate, i 170 anni di storia del teatro di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nell’ultima delle quattro serate sono state trattate varie tematiche tra cui la mafia, cancro inguaribile della nostra “martoriata” terra.

In particolare sono stati rievocati alcuni omicidi di mafia che hanno profondamente colpito il nostro territorio, come quello di Beppe Alfano, Graziella Campagna, Antonino Sboto, Adolfo Parmaliana e Attilio Manca. Storie molto diverse tra loro e proprio per questo emblematiche, perché dimostrano come il sistema mafioso abbia tante facce, tanti interessi e nessun codice d’onore. Esse dimostrano come la mafia sia intrecciata con le istituzioni e come apparentemente si celi dietro ”facce rispettabili”, rendendo credibili le varie ricostruzioni degli omicidi. Della morte del giornalista, Beppe Alfano, per anni è stato fatto credere che fosse avvenuto per questioni di donne, la morte di Peppino Impastato che fosse avvenuta perché stava maneggiando dell’esplosivo, oppure per suicidio. Persino la morte di Attilio Manca è stata caratterizzata e raccontata attraverso una serie di false ricostruzioni. Chissà se sulla morte di questo rispettabilissimo medico si potrà mai conoscere la verità? Chissà se i suoi familiari potranno un giorno avere giustizia? Chissà se ci sarà un modo per rendere giustizia a tutti loro?

Quella contro la mafia è una guerra silenziosa che miete vittime senza scrupoli, poiché nessuno conosce il vero nemico. Solo chi non scende a compromessi e preferisce contrastarla lottando giorno dopo giorno per la propria indipendenza e dignità, riuscirà a combatterla.

Bisogna imparare a dire : IO NON SONO IN VENDITA, LA MIA VITA NON E’ IN VENDITA, LA MIA DIGNITA’ NON E’ IN VENDITA. Basta solo avere coraggio, i più forti e caparbi ci riusciranno.

Grazie all’attività teatrale, tanto attiva nella nostra città, per avere dato modo di ricordare e risvegliare le coscienze assopite!

Grazie al teatro che cerca la verità pur attraverso la finzione !